​José Alberto Costa: Pressão na final da Taça está do lado do Benfica

“O Porto já tem o troféu mais importante na mão, que é o campeonato, é claro que vai querer fazer a dobradinha, mas o Benfica sabe que perdendo a final a sua relação com as vitórias e com o rival sai diminuída.”

“O FC tem um ligeiro favoritismo, porque é o campeão e isso reforça o estatuto que a equipa tem e, em função do histórico desta época de confrontos entre as duas equipas, psicologicamente o Porto tem vantagem nesse aspeto.”

A pressão na final da Taça de Portugal está do lado do Benfica, afirma a Bola Branca José Alberto Costa, que conquistou pelo FC Porto dois campeonatos, uma supertaça e uma Taça de Portugal.

Sábado à noite, em Coimbra, para além de tentar a dobradinha – campeonato e Taça – Sérgio Conceição procura um título que nunca conquistou como treinador.

Enquanto técnico do Braga perdeu a final de 2015 nos penáltis, diante do Sporting. Em maio do ano passado, o atual treinador do FC Porto voltaria a ser traído no desempate por penáltis, frente ao Sporting.

José Alberto Costa acredita que à terceira Sérgio Conceição pode “matar o borrego”, até porque esta época se apresenta na final com um histórico de resultados a seu favor diante do Benfica.

Porto e Benfica vão defrontar-se a 1 de agosto, numa final que, sem a pandemia que paralisou o mundo e o futebol - ter-se-ia realizado em maio.

O clássico do próximo sábado coloca assim um ponto final na época mais longa da história do futebol português.

José Alberto Costa entende que esta última semana, inteiramente dedicada à Taça, basta para que os jogadores se apresentem na final em bom plano. O desgaste acumulado ao longo da temporada não terá impacto na final, sustenta.

Por todos os motivos e apesar da ausência dos adeptos nas bancadas do estádio municipal de Coimbra, a final do próximo sábado tem ingredientes para ser um bom clássico, conclui o antigo avançado dos dragões.