Portugal acusa parceiros da UE de não cumprirem acordo para repor liberdade de circulação

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse, esta quarta-feira, que alguns Estados-membros da União Europeia não cumpriram o acordo para restabelecer a liberdade de movimento dentro do bloco após a reabertura das fronteiras que começarem depois do período de desconfinamento da pandemia do Covid-19.

"Entendemos que todos éramos obrigados a restabelecer a liberdade de circulação na UE a partir de 1 de julho", disse o ministério em comunicado enviado à Reuters.

"Acreditamos que as restrições e decisões tomadas por alguns Estados-membros em relação a outros Estados-membros desconsideram manifestamente esse vínculo", acrescenta a fonte ministerial, sem especificar a que países se referia.

As declarações do Ministério da Administração Interna acontecem depois de o Reino Unido - que deixou a UE em janeiro, mas está cumprir os regulamentos de comércio e viagens da União até o final do ano - decidiu deixar Portugal no grupo dos destinos em que os viajantes têm de fazer uma quarentena. A medida atingiu fortemente o país que está muito dependente do turismo.