Surto de Covid-19 encerra fábrica têxtil em Famalicão

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) anunciou esta quarta-feira a existência de um “surto de Covid-19” numa fábrica têxtil em Vilarinho das Cambas, concelho de Famalicão, entretanto encerrada, sem adiantar o número de pessoas infetadas.

Em resposta enviada à Lusa, a ARS-N acrescenta que a autoridade de saúde local “está a desenvolver todas as medidas, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, e continuará a acompanhar” a situação.

Contactada pela Lusa, a presidente da Junta de Freguesia de Vilarinho das Cambas, Judite Costa, declarou que a fábrica está fechada desde sexta-feira, dia em que foi detetado o primeiro caso positivo de infeção pelo SARS-CoV-2.

Citando informações que lhe foram transmitidas pela administração da fábrica, Judite Costa disse ainda que terão sido registados “cerca de uma dezena” de casos positivos, “mas todos assintomáticos”.

Ainda segundo a autarca, a empresa tem 25 trabalhadores e todos foram mandados para casa, para cumprirem um período de quarentena.

A administração da fábrica terá custeado os testes a todos os trabalhadores.

“A data apontada para a reabertura é 10 de agosto, mas o administrador disse-me que a situação irá sendo, entretanto, reavaliada”, referiu Judite Costa.

Portugal contabiliza pelo menos 1.725 mortos associados à Covid-19 em 50.613 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.