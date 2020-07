Praia de Monte Gordo interditada. Autarquia vai analisar descargas de barco

A Câmara de Vila Real de Santo António atribuiu o hasteamento da bandeira vermelha em duas praias do concelho por coliformes na água a uma descarga de um barco e anunciou que a autarquia vai realizar análises independentes.

A posição do município algarvio foi expressa à Lusa pela presidente da Câmara, Conceição Cabrita, depois de as autoridades marítimas terem ordenado o hastear da bandeira vermelha nas praias de Santo António e Monte Gordo, devido à presença de coliformes na água, segundo o capitão do porto local.

“Às 15h00, nós tínhamos no site da APA a água como de excelente qualidade [nas duas praias] e, às 15h15, então publicam essa situação que apareceu um nível superior ao normal de coliformes fecais. E aí mandaram uma recomendação para cá a dizer que não era aconselhável banhos. Não é interdito, é não aconselhável”, distinguiu a autarca.

A mesma fonte disse ter falado com responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente, que procede às análises da água, e com o capitão do porto de Vila Real de Santo António, “a dizer que não entendia por que tem de ser içada a bandeira vermelha, se é não aconselhável ir banhos, e não interdito”.