Portugal "não é país de risco" para a Galiza, garante Governo

Nos próximos dias, as autoridades de saúde de Portugal e da Galiza estarão reunidas para troca de informações sobre a situação epidemiológica da Covid-19 a nível nacional e em todas as regiões de Portugal.

A par disso, o Governo português compromete-se com o "envio permanente de informação atualizada sobre a evolução da situação em Portugal, designdamente na região Norte do país, uma vez que é a zona geograficamente contígua à Galiza (e que apresenta, aliás, indicadores muito semelhantes aos desta Comunidade Autónoma de Espanha", acrescenta o MNE.

Em troca, as autoridades galegas partilharão informação atualizada com as portuguesas por ser "do máximo interesse para Portugal acompanhar atentamente a evolução" da pandemia em Espanha e na Galiza.