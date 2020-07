Número de detidos por incêndio florestal em queda nos últimos três anos

O número, que contabiliza as detenções ocorridas entre janeiro e 28 de julho, representa uma descida relativamente ao ano anterior, em que a GNR deteve, no mesmo período, 43 pessoas por suspeita de terem ateado fogos.

O crime de incêndio florestal está previsto no artigo 274 do Código Penal. Incorre na prática do crime “quem provocar incêndio em terreno ocupado com floresta, incluindo matas, ou pastagem, mato, formações vegetais espontâneas ou em terreno agrícola, próprios ou alheios”.

A pena prevista é de um a oito anos de cadeia. Mas a moldura penal sobe dos três para os 12 anos se o crime praticado criar perigo para a vida ou integridade física da vítima ou a deixar em situação económica difícil, se destruir património de valor elevado e ainda se o autor do crime atuar com a intenção de obter vantagem económica.

Para efeitos de imputação criminal considera-se que ocorre um incêndio quando exista um fogo fora de controlo que destrói ou tem a virtualidade de vir destruir aquilo que não estava destinado a ser queimado pela ação do atear do fogo − perda de controlo no espaço.