Equipas médicas podem começar a recusar cirurgias

"É uma dívida impensável". É assim que o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos avalia a notícia avançada pela Renascença, que dá conta de que o Estado deve pelo menos 56 milhões de euros aos hospitais privados.

"Em muitas das instituições privadas, o pagamento aos médicos e à equipa cirúrgica é feito só depois de as instituições receberem do Estado”, afirma Alexandre Lourenço. “Às vezes isso, leva um atraso de seis, sete e oito meses e faz com que muitas vezes as equipas manifestem indisponibilidade para participarem em cirurgias SIGIC", acrescenta.

As contas à dívida são da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), com base num inquérito aos associados e revelam uma dívida que consideram "recorde".

Alexandre Lourenço lembra que há um novo programa de cheque-cirurgia em curso para resolver atrasos provocados pela pandemia e manifesta dúvidas sobre o sucesso da medida.

"Existe um novo programa para recuperar as cirurgias que não foram feitas nos últimos quatro meses, que são dezenas de milhares em atraso. Temos de repensar se podemos entrar num sistema destes quando as cirurgias normais não estão a ser pagas", afirma.