Ensino Superior. Vagas de Medicina são afetadas por “pressões corporativas”, diz ministro

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse esta quarta-feira que existem "pressões corporativas" que afetam o número de vagas dos cursos de Medicina, embora reconheça que não há constrangimentos. "Esta é uma área fortemente condicionada por mecanismos, procedimentos e pressões corporativas a que temos de nos deixar de vincular em Portugal", disse à agência Lusa Manuel Heitor, à margem da inauguração de um laboratório para a inovação digital na agricultura, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa. O governante defendeu que "não é com corporativismos e com o fecho da prática da Medicina que vamos conseguir evoluir", apesar de "não reconhecer quaisquer constrangimentos corporativos que possam ser razoáveis nesta área". O ministro insistiu que é necessário "trabalhar na criação de novos cursos e no aumento de vagas" em Medicina e que tem havido um "aumento do investimento em infraestruturas, na ciência e no ensino superior".

Na terça-feira, a Plataforma para a Formação Médica em Portugal, que agrega a Ordem dos Médicos (OM), o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), alertou o ministro para a necessidade de reforçar o investimento público nas faculdades de medicina do país. Paralelamente, as três organizações avisaram que a capacidade das faculdades "está há muito nos limites para garantir um ensino de qualidade, quer pelas suas condições de espaços físicos, quer pela ausência de capacidade de contratação de recursos humanos que permitam um rácio aluno/tutor de acordo com as recomendações internacionais", realçando que a situação tem sido atestada pela Associação para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Já o bastonário da Ordem dos Médicos acusou Manuel Heitor de fazer uma "pressão brutal" sobre a Agência de Avaliação e Acreditação (A3ES) para a abertura de novos cursos de medicina.