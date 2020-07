Dívida. Ministério da Saúde garante que até maio pagou quase 55 milhões de euros

O Ministério da Saúde garante que tem intensificado os processos de validação dos montantes em dívida aos hospitais privados, por cirurgias realizadas. É a resposta às queixas da Associação de Hospitalização Privada.

Esta quarta-feira, na Renascença, a Associação de Hospitalização Privada revelou que os pagamentos em falta já ultrapassam 56 milhões de euros. Com críticas ainda ao tempo entre a validação e a faturação, que pode ultrapassar um ano. Em causa as intervenções realizadas no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgias, o SIGIC.

Numa nota enviada à Renascença, o gabinete de Marta Temido indica que os valores reportados parecem incluir montantes ainda em fase de validação da produção realizada ou de emissão e conferência das respetivas faturas.

O Ministério assinala ainda que o SIGIC tem regras próprias, com prazos clínicos pós operatórios que têm de ser respeitados, regras de faturação que têm de ser cumpridas pelas entidades, validação da adequação dos atos clínicos realizados e só depois existe um reconhecimento do valor a pagar.

Acrescenta que até maio de 2020, já foram pagos aos Prestadores de Serviços ao SNS (incluindo o SIGIC), mais de 54 milhões e 900 mil euros.

O stock da dívida a maio é de 29 milhões.905 mil euros, o que representa menos cerca de 7,8 milhões em relação ao valor registado em maio do ano passado.