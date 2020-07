Covid-19: Tratados 133 doentes com remdesivir no SNS

Veja também:

Desde o início da pandemia em Portugal, 133 doentes infetados com o novo coronavírus foram tratados com o medicamento antiviral remdesivir, no SNS. O anúncio foi feito pelo presidente do Infarmed, Rui Ivo, durante a habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A informação é conhecida no mesmo dia em que a Comissão Europeia anunciou que assinou um contrato de 63 milhões de euros com a farmacêutica Gilead para assegurar tratamentos com Remdesivir na União Europeia (UE).

"A partir do início de agosto, lotes deste medicamento, Veklury [marca comercial do Remedesivir] será disponibilizado aos Estados-Membros e ao Reino Unido. A Comissão coordenará a distribuição desses lotes", anunciou a porta-voz Dana Spinant.



"Este primeiro lote servirá apenas para as necessidades imediatas", afirmou, assegurando que "ao mesmo tempo, a Comissão está também a preparar um contrato conjunto para novas entregas deste medicamento, para cobrir as necessidades adicionais a partir de outubro".