Covid-19: Madeira prolonga situação de calamidade por mais um mês

“Após a abertura das fronteiras, desde 1 de julho, após a contínua chegada à região de passageiros oriundos de países com transmissão comunitária ativa, o governo regional determina o uso obrigatório de máscara comunitária em todos os espaços públicos, isto também se estende às ruas”, disse Pedro Ramos, à Renascença .

Noutra medida para conter a Covid-19, passa a ser obrigatório o uso de máscara em todos os espaços públicos da Madeira, incluindo as ruas.

A Madeira está há vários dias sem novos casos de c(...)

De acordo com o boletim desta terça-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), a Madeira mantém o número de infetados com SARS-Cov-2, que provoca a doença covid-19, em 105.

Portugal regista, esta terça-feira, mais 111 casos confirmados de Covid-19, o número mais baixo desde 11 de maio (98) e que supõe um aumento de 0,2%, a percentagem mais baixa desde o início da pandemia.

No total, contam-se 1.722 mortes (mais três que na segunda-feira) e 50.410 casos (mais 111) confirmados de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da DGS.