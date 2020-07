Balanço DGS. Mais 111 casos de Covid-19, número mais baixo desde maio

Veja também:

Portugal regista, esta terça-feira, mais 111 casos confirmados de Covid-19, o número mais baixo desde 11 de maio (98) e que supõe um aumento de 0,2%, a percentagem mais baixa desde o início da pandemia.

No total, contam-se 1.722 mortes (mais três que na segunda-feira) e 50.410 casos (mais 111) confirmados de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As três mortes e 68 (61,26%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 25.617 casos confirmados.



O relatório desta terça-feira, com dados atualizados até às 00h00 de segunda, mostra uma subida de 251 no número de recuperados, para um total de 35.626 (70,67% dos casos confirmados). O número de casos ativos desce para 13.062 (menos 143).

A taxa de letalidade mantém-se nos 3,4% (16% acima dos 70 anos).

Refira-se, ainda, que a semana passada, de 20 a 26 de julho, foi aquela em que se registou o menor número de novos casos, 1.528, desde a segunda quinzena de maio (1.455 na semana de 11 a 17 desse mês).