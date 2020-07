Acidentes rodoviários são a principal causa de morte de bombeiros no ataque aos fogos

A isto acresce a questão do equipamento, que "não é mantido nas melhores condições", destaca o especialista forense, que refere "rodas que saltam", o que contribui para os despistes.

Por fim, fala do “cansaço” que pode ocorrer no regresso de um incêndio que “pode demorar mais do que um dia”. “A perda de atenção pode levar a um acidente”, conclui.

Ainda assim, Xavier Viegas argumenta que têm sido dados passos importantes para responder a estes problemas.

“As autoridades têm agora muito mais cuidado. Os bombeiros não se deslocam nos autotanques, fazem com que possa haver transporte noutros meios, e que haja um reforço das equipas e uma rotação com períodos mais curtos que permita o descanso e a alimentação do pessoal”, elucida.

O mesmo sublinha que Portugal planeia agora melhor, por exemplo no que à logística diz respeito. “As coisas estão francamente melhores, demos passos bastante importantes”, afiança.

Imprevisibilidade e alta pressão

José Domingues, comandante de Castanheira de Pera que, em 2017, perdeu um homem num acidente com um carro de bombeiros nos grandes fogos que assolaram a região de Pedrógão Grande, recorda esse dia.

“O nosso carro vinha a circular normalmente, e veio uma viatura desgovernada em sentido contrário e fora da direita. Bateu quase de frente com o carro dos bombeiros”, relembra Domingues. Do acidente resultaria a morte de Gonçalo Conceição. A causa do óbito seria depois oficializada como resultado de “queimaduras graves”.