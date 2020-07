Um terço dos espanhóis desistiu dos transportes públicos, restaurantes e centros comerciais

Por isso, e de acordo com o estudo, 53% dos inquiridos decidiram deixar de ir a eventos culturais e 51% deixaram de praticar desportos em áreas fechadas.

De acordo com os resultados de uma pesquisa realizada pela Organização dos Consumidores e Utilizadores espanhóis, 31% das pessoas deixaram de andar de transportes públicos porque têm medo de ficar infetadas pelo novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19.

Dois terços dos que participaram no inquérito sublinham que a crise afetou muito a sua qualidade de vida e mais de metade (51%) admite que viu a sua vida social alterada.

Além disso, um terço dos inquiridos admitiu que já não vai a centros comerciais e quase metade diz que diminuiu a frequência com que visita estes locais.

O inquérito também mostrou que 32% das pessoas que costumavam comer em restaurantes deixaram de o fazer e 55% dos que continuam, fazem-no com menos frequência.

Em relação ao desempenho do Governo face à crise, 59% consideram que foi muito mau em janeiro e fevereiro e metade acha o mesmo, mas em relação a todo o período de confinamento.

Os dados divulgados na terça-feira representam um aumento de 50 casos face aos contabilizados no domingo (855).

Com estes novos casos, o país totaliza, desde o início da pandemia da doença Covid-19, 280.610 pessoas infetadas.

Os casos diários de infeção pelo novo coronavírus voltaram a subir em Espanha, com o país a registar 905 novos contágios, na terça-feira, em particular na região de Aragão (nordeste), anunciou o Ministério da Saúde espanhol.

Dos 905 novos contágios, 357 foram diagnosticados na comunidade autónoma de Aragão, 147 em Madrid e 126 na Catalunha.

As autoridades espanholas indicaram ainda que, nos últimos sete dias, as comunidades autónomas notificaram seis mortes, o que eleva para 28.436 o número total de vítimas mortais registadas no país, até à data, devido à Covid-19.

Nas últimas semanas, marcada pelo processo de desconfinamento, Espanha tem registado o aparecimento de vários surtos por todo o território, o que obrigou, em certas regiões específicas, a recuar na estratégica e a impor novamente algumas restrições.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença Covid-19 já provocou mais de 654 mil mortos e infetou mais de 16,5 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).