Remédio medieval pode ser a resposta às bactérias multirresistentes

No Reino Unido, uma equipa de investigadores fez novos avanços na descoberta de um tratamento para as infeções mais graves que ultrapasse a resistência das bactérias aos antibióticos – um problema crescente no mundo atual.

Está tudo num manuscrito medieval, que tem descrita a receita de um remédio natural, que renovou as esperanças da comunidade científica.

Conhecido como “Colírio de Bald” (“Bald's eyesalve”, em inglês), o medicamento é feito a partir de sais de cebola, alho, vinho e de bile.

A receita foi primeiro identificada em 2015, mas os cientistas descobriram agora novos benefícios. Se há cinco anos, a descoberta apontava para a ajuda na batalha contra as superbactérias, o mais recente estudo, foi mais fundo e descobriu novas funcionalidades, bem como pode ser aplicado na prática.

De acordo com este novo estudo – realizado na Escola de Ciências da Vida da Universidade de Warwick (Reino Unido) e publicado na terça-feira na revista “Scientific Reports” – o “Colírio de Bald” é eficaz também no tratamento de infeções diabéticas nos pés e pernas, ao combater as bactérias Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e Streptococcus pyogenes num modelo de biofilme de tecido mole.