Polícia encontra "cave secreta" em terreno arrendado pelo suspeito da morte de Maddie

A polícia alemã descobriu esta quarta-feira, num terreno arrendado por Christian B. há 13 anos perto de Hannover, uma "cave secreta" que pertenceu ao principal suspeito do desaparecimento de Maddie McCann.

No local, onde estão a ser conduzidas buscas desde ontem, as autoridades detetaram esta manhã a existência de uma cave subterrânea que, segundo um ex-vizinho de Christian B., pertence ao lote que o suspeito do caso McCann arrendou na primavera de 2007.

Madeleine McCann, à data com três anos, desapareceu a 3 de maio de 2007 de um apartamento de férias na Praia da Luz, no Algarve. Christian B., que vivia em Portugal nessa altura e que atualmente está a cumprir pena de prisão na Alemanha por crimes sexuais, mudou-se para o lote agora alvo de buscas pouco depois.