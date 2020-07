Laboratórios francês e britânico prometem 60 milhões de vacinas ao Reino Unido

Veja também:

O laboratório francês Sanofi e o britânico GSK anunciaram que chegaram a acordo com o Governo britânico para fornecer 60 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, "sujeito à assinatura de um contrato definitivo".

Os dois grupos, que afirmam que a sua vacina poderia ser autorizada já na primeira metade de 2021, informaram em comunicado que "estão em curso conversações ativas com a Comissão Europeia, com França e Itália na equipa de negociação, e com outros governos, para garantir o acesso global".

Apesar de reconhecer que "não há garantia" de que se encontre uma vacina contra o novo coronavírus, o ministro para os Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, Alok Sharma, citado no comunicado, defendeu que "é importante" garantir "acesso rápido a uma vasta gama de promissores candidatos a vacinas".

Este é o quarto acordo deste tipo garantido pelo Reino Unido, após acordos semelhantes com a AstraZeneca, Valneva e BioNTech/Pfizer. O país assegurou já um total de 250 milhões de doses.