Governo italiano insiste em prolongar estado de emergência até 15 de outubro

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, pediu à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, que aprove um prolongamento do estado de emergência até 15 de outubro para possibilitar uma gestão da crise de Covid-19 mais “rápida e eficiente”.

A aprovação é dada como certa já que a coligação governamental – entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrata – tem a maioria na Câmara dos Deputados.

Além disso, o Governo conseguiu, na terça-feira, reunir o apoio da outra secção do parlamento, o Senado.

Após o discurso do primeiro-ministro, os deputados votarão uma moção para decidir se apoiam o prolongamento do estado de emergência, estando já convocado um Conselho de Ministros extraordinário para as 20h00 locais (19h00 em Lisboa).

O atual estado de emergência foi aprovado em 31 de janeiro, quando foi confirmado estarem em Roma dois turistas chineses infetados com o coronavírus, e tinha duração de seis meses, o que significa que o prazo termina na próxima sexta-feira.

A crise de Covid-19 em Itália eclodiu um mês depois, em 21 de fevereiro, quando foram detetados os primeiros casos locais, especialmente na região da Lombardia, sendo que, desde essa altura, a Itália já contabilizou 246.500 infetados e 35.100 mortos.

No seu discurso no parlamento, o primeiro-ministro defendeu a necessidade da prorrogação do prazo, lembrando que “a declaração de um estado de emergência constitui uma forma de ativar os poderes necessários para lidar com eficácia e rapidez com uma crise em curso”.