Epidemiologistas do Reino Unido defendem fim dos "corredores aéreos"

Os epidemiólogos britânicos David Hunter e Neil Pearce defendem, como forma de eliminar a presença da Covid-19 no Reino Unido, o fim dos “corredores aéreos”, que permitem que os cidadãos do país viajem até alguns locais e não cumpram quarentena no regresso a casa, ao contrário do que acontece neste momento com países como Portugal, que continua na "lista negra" do Governo britânico.

Num artigo publicado no diário "The Guardian" esta quarta-feira, os dois académicos dizem que “encorajar as viagens para o estrangeiro no meio de uma pandemia não faz sentido” e que o Reino Unido pode seguir o exemplo da Nova Zelândia ou da Coreia do Sul, onde a contenção nas viagens para o exterior e a consequente ausência de novos casos de infeção permitiu retomar a vida normal, nomeadamente o encontro de famílias, eventos desportivos e atividade económica interna sem restrições.