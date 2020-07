​Covid-19: Espanha e França com maior aumento de casos em semanas

Em França o cenário também é de aumento do número de novos casos de Covid-19. Esta quarta-feira, o país assistiu à maior subida em mais de um mês, com mais 1.392 infeções confirmadas em 24 horas.

Desde a chegada da pandemia, Espanha regista um total de 282.641 casos do novo coronavírus. O número de vítimas mortais ascende a 28.441.

Aragão (424 casos), Catalunha (211) e Madrid (199) são atualmente as regiões no olho do furacão. Concentram 72% das novas infeções.

As autoridades de saúde espanholas anunciaram mais 1.153 casos da doença, o valor mais elevado desde 1 de maio, altura em que país estava em confinamento.

Com já mais de três milhões de casos confirmados d(...)

De acordo com as autoridades de saúde francesas, a Covid-19 já matou 30.238 pessoas no país.

A Itália, que chegou a ser o epicentro mundial da doença, contabilizou esta quarta-feira 289 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, o que aumenta o número total para 246.776 infeções desde que começou a emergência sanitária no país a 21 de fevereiro, informou a Proteção Civil.

Nas últimas horas morreram seis pessoas, num total de 35.129 óbitos.

As regiões de Basilicata e Úmbria são as únicas que não relataram novos contágios, enquanto a região que mais sofreu foi a Lombardia (46), seguida por Véneto (42) e Lácio (34).

Portugal regista 1.725 mortes (mais três que na terça-feira) e 50.613 casos (mais 203, um aumento de 0,4%) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As três mortes e 146 (71,92%) dos novos diagnósticos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que é, neste momento, o epicentro da pandemia em Portugal, com um total de 25.763 casos confirmados.

O relatório desta quarta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de terça, mostra uma subida de 249 no número de recuperados, para um total de 35.875 (70,88% dos casos confirmados). O número de casos ativos desce para 13.013 (menos 49).

A taxa de letalidade mantém-se nos 3,4% (16% acima dos 70 anos).

Em todo o mundo, o novo coronavírus já matou mais de 662 mil pessoas e infetou quase 17 milhões.