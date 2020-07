​Covid-19. Autarcas portugueses surpreendidos com decisão “muito penalizadora” dos vizinhos da Galiza

Veja também:

Os autarcas do norte do país foram apanhados de surpresa com a decisão da Galiza de colocar Portugal na lista de países de maior risco por causa da pandemia de Covid-19. Do lado de lá da fronteira garantem tratar-se apenas de uma medida preventiva, mas no norte de Portugal surgem declarações de incompreensão perante a decisão da Junta Autónoma.

Já a partir desta quarta-feira, quem chegar à Galiza de um país ou região com número de contágios superiores ao da região vai ter de o comunicar às autoridades no prazo de 24 horas e registar os dados numa plataforma.

A decisão das autoridades galegas envolve todos os viajantes que regressem à região provenientes de zonas com registo de contágios superiores. E Portugal está incluído na lista de países de maior risco.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, o galego Xoan Mao, garante não se tratar de uma “lista negra”. É apenas uma medida preventiva para “garantir a segurança das pessoas, em particular dos visitantes”.

Xoan Mao assegura, por outro lado, que não há nenhuma limitação de movimentos ou obrigação de quarentena. Nem tão pouco se destina em exclusivo a Portugal. O secretário-geral do Eixo Atlântico revela que ele próprio terá de comunicar às autoridades uma deslocação a Madrid, por exemplo.

“Fomos surpreendidos, não houve qualquer tipo de articulação"



A decisão das autoridades galegas apanhou de surpresa os autarcas do norte de Portugal. A medida é contestada por três autarcas ouvidos pela Renascença, mas também há uma perspetiva mais otimista.

Ricardo Rio, que para além de presidente da Câmara de Braga lidera a associação Eixo Atlântico, que agrega municípios do norte de Portugal e da Galiza, critica uma decisão muito penalizadora para o território.