Coronavírus. Brasil ultrapassa os 90 mil mortos

O Brasil ultrapassou os 90 mil mortos causadas pelo novo coronavírus. De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o país tem agora 90.134 óbitos devido à pandemia.

Só nas últimas 24 horas morreram 1.595 pessoas.

Em relação ao número de casos, o Ministério confirmou mais 69.074 infetados.

O número de óbitos confirmados hoje estabelece um novo recorde para um único dia. Porém, este número foi alcançado de forma atípica, já que o estado de São Paulo, que lidera em número de infeções e óbitos, não divulgou dados na terça-feira, atualizando hoje os dados relativos a dois dias.



O total de infetados pelo novo coronavírus no Brasil é agora de 2.552.265.

O executivo adiantou que 1.787.419 pessoas já são consideradas recuperadas e outras 675.712 estão sob acompanhamento.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 660 mil mortos e infetou mais de 16,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.