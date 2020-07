África ultrapassa barreira dos 18 mil mortos e soma 859.237 casos de Covid-19

Segundo o África CDC, o maior número de casos e de mortos de Covid-19 continua a registar-se na África Austral: 471.491 infetados, 7.453 mortos e 282.093 recuperados. Só a África do Sul reúne 452.529 casos e 7.067 mortos.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos em África devido à Covid-19 subiu hoje para 18.160, mais 413 nas últimas 24 horas, em 859.237 infetados (mais 12.926).

O postal desta terça-feira chega-nos da capital do(...)

A África do Norte contabiliza 151.192 infetados e 6.293 mortos e a África Ocidental regista 122.042 casos, com 1.853 vítimas mortais.

Os casos na África Oriental são agora de 68.736, com 1.565 mortos, e na África Central registam-se 45.766 infetados e 896 mortos.

O Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, contabilizando 92.482 casos e 4.652 mortes, seguindo-se a Argélia com 27.366 infetados e 1.154 vítimas mortais.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, 41.180 infetados e 860 mortos e o Sudão: 11.424 infetados e 720 mortos.