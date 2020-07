FPF pré-inscreve Benfica e Sporting na Liga dos Campeões de futsal

O Sporting e o Benfica foram as equipas pré-inscritas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Liga dos Campeões de futsal masculino.

Em comunicado no site oficial, a FPF justifica a opção pelo facto de que, quando o campeonato foi interrompido, após 20 jornadas de fase regular, o Sporting era líder isolado, seguido do Benfica, no segundo lugar.

O Nacional de futsal foi terminado de forma precoce a 13 de março, tal como todas as competições não profissionais da FPF, devido à pandemia do novo coronavírus.