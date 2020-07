Santa Clara. Zaidu Sanusi, “um dos melhores laterais” do campeonato

Quatro a cinco milhões de euros para substituir Alex Telles por um dos melhores laterais-esquerdos da I Liga 2019/20. É o que o FC Porto terá de pagar ao Santa Clara pelo nigeriano Zaidu Sanusi, sempre e quando decida avançar com uma proposta formal.

Numa altura em que falta perceber qual o destino de Alex Telles, de saída do Dragão depois da conquista do título de campeão, o presidente dos açorianos não podia ser mais elogioso para com Sanusi.

O defesa está, pelo menos, no lote de cinco melhores jogadores na sua posição em Portugal. É por isso que o preço está inflacionado, explica Rui Cordeiro a Bola Branca.

“Provavelmente está no top 3, top 5 dos laterais deste campeonato. É um jovem com grande margem de crescimento. De certeza absoluta que será o titular da seleção da Nigéria nos próximos anos e nós queremos acautelar os nossos interesses. Esperemos que [a proposta] possa ir ao encontro daquilo que são as nossas expectativas e também daquilo que é a vontade do jogador”, disse.

O FC Porto é um dos vários clubes interessados no jogador agenciado por Jorge Mendes. Ao que tudo indica, dragões e Sanusi já terão um princípio de acordo contratual. Mas a Ponta Delgada ainda não chegou nenhuma oferta oficial.

“Não temos nenhuma proposta formal. O Zaidu foi de férias e até sinal em contrário deverá apresentar-se, juntamente com o resto da equipa, para a retoma dos trabalhos depois do merecido descanso. Há sondagens e pequenas abordagens. Propostas concretas ainda não chegaram”, reafirma o líder do clube.

O lateral-esquerdo nigeriano, de 23 anos, fez uma época no Santa Clara, vindo do Mirandela. Participou em 27 jogos e marcou um golo.

A confirmar-se a saída, vai deixar recheados os cofres do clube açoriano, mas com os pés assentes no chão.

“Para nós o principal é o rigor financeiro. Ter as contas equilibradas, pagar as contas. Queremos dar passos pequenos, mas sólidos para que seja um projeto que dure muitos anos”, refere.