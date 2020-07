Quim: "Tiago irá necessitar de alguma sorte, mas é confiante"

Quim não fica surpreendido por ver o amigo e colega de muitos anos na seleção Tiago Mendes assumir o comando do Vitória de Guimarães.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo guarda-redes afirma que o agora técnico "irá necessitar de alguma sorte", dada a conhecida exigência em Guimarães. Todavia, assegura que, embora se avizinhe um passo "um pouco difícil", como "pessoa confiante" que é, Tiago "terá muito sucesso".

Aliás, a tranquilidade é uma das características que Tiago, que sempre mostrou "ter perfil" para ser treinador, exibia como jogador.



Mourinho, Ranieri, Camacho, Houllier e Simeone, entre outros, são treinadores que o orientaram como jogador e Quim tem a certeza que Tiago "aprendeu e tirou muitos apontamentos". Ensinamentos que agora o ajudarão nesta carreira que está a iniciar.

Tiago Mendes foi adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid na época 2017/2018, em 2019 mudou-se para a Cidade do Futebol, onde esteve com os sub-15 de Portugal, e inicia, agora, nova aventura, a primeira como treinador principal. O contrato com o Vitória de Guimarães é válido por duas temporadas.