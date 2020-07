Farense regressa com exames médicos

O Farense iniciou a pré-época que marca o regresso à I Liga, após 18 anos de ausência, com exames médicos, mas os treinos só arrancam na próxima semana, disse à Lusa fonte da SAD.

Além da habitual avaliação clínica dos jogadores com contrato, a primeira semana de trabalho inclui também a realização de testes de despistagem à covid-19 a toda a estrutura profissional do emblema algarvio.

De acordo com fonte da SAD, os treinos, sob o comando do técnico Sérgio Vieira, que garantiu a subida do Farense ao principal escalão, terão início na próxima semana, mas ainda não há data confirmada.

A pré-época será dividida entre o campo de futebol Sousa Uva, no concelho vizinho de São Brás de Alportel, e o Estádio Algarve, estando em cima da mesa a possibilidade de realizar um estágio na região.

Para a nova temporada, o clube de Faro conta com 14 jogadores, mantendo, do grupo que garantiu a subida, o guarda-redes Hugo Marques, os defesas Bandarra e Cássio, os médios Filipe Melo, Bura, Jonatan Lucca, Fabrício Isidoro e Ryan Gauld, os extremos Fábio Nunes, Alvarinho e Hugo Seco e o avançado Patrick.

O médio Pedro Simões e o extremo Ângelo Taveira, que estavam emprestados a Esperança de Lagos e Louletano, ambos do Campeonato de Portugal, estão de volta e vão integrar os trabalhos de pré-época.

O clube algarvio, que ainda não anunciou reforços, poderá também, nesta fase inicial de preparação, integrar jogadores da equipa satélite (Farense 1910) e dos juniores.

O Farense, 2.º classificado da II Liga à data da suspensão da prova, em março, devido à pandemia de covid-19, foi promovido à I Liga, em conjunto com o Nacional, após decisão da direção da Liga de Clubes em maio.