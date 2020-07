D. Aves e V. Setúbal em (sério) risco de despromoção

D. Aves e Vitória de Setúbal falharam a apresentação dos respetivos processos de licenciamento para a próxima época, nomeadamente os pressupostos financeiros. A Liga já confirmou em comunicado.

A confirmar-se este incumprimento, os dois clubes ficam impedidos de participar nos campeonatos profissionais: o Vitória na I Liga e o D. Aves na II Liga, divisão para a qual caiu por ter sido último classificado na época que agora termina. Serão despromovidos diretamente ao Campeonato de Portugal.

De acordo com os regulamentos, os dois clubes têm agora três dias para recorrer e regularizar a situação. O recurso tem efeitos imediatamente suspensivos da decisão da Liga.

Se não conseguirem cumprir, o primeiro beneficiado é o Portimonense, que assim continuaria na I Liga, na vaga dos sadinos, e já não desceria ao segundo escalão.

Já a vaga do Aves na II Liga (e do Portimonense) seria ocupada por Cova da Piedade e Casa Pia, se tiverem cumprido todos os pressupostos e veriam anulada a descida.

A Liga confirma que já convidou Portimonense, Cova da Piedade e Casa Pia para se candidatarem às vagas.

Bola Branca tentou contactar quer o Vitória, quer o D. Aves mas, até esta hora, sem sucesso.



A SAD do D. Aves teve inúmeros problemas financeiros ao longo da época, com vários jogadores a avançarem para a rescisão de contrato com o campeonato a decorrer.

Já os sadinos podem ser relegados por via secretaria por falta de comprovativos que indiquem a inexistência de dívidas financeiras a outros clubes, jogadores, treinadores e funcionários do emblema de Setúbal e ainda às Finanças e à Segurança Social.