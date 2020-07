Coronavírus. Liga quer "ter público nos estádios"

A diretora executiva da Liga Portugal espera ter público nos estádios na próxima época, apesar da Covid-19.

No final da Assembleia Geral Extraordinária da Liga, Sónia Carneiro diz que é intenção reunir em breve com a Direção Geral de Saúde.

“Todos percebemos, nestas últimas jornadas, que o público é o coração deste jogo. Foi triste ver as bancadas vazias. Já pedimos uma reunião com a DGS para abordar, de novo, este assunto. Queremos ter um tratamento idêntico ao de outros espetáculos e começar, paulatinamente, a ter público nos estádios, a partir do início da próxima época”, refere.

Na Assembleia, foi aprovada a criação de um play-off a duas mãos entre o 16.º classificado da I Liga e o 3.º da II Liga.

Há também um modelo transitório para a Taça da Liga, apenas com oito equipas, para 2020/21.

Portugal tem 1.722 mortes (mais três que na segunda-feira) e 50.410 casos (mais 111) confirmados de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).