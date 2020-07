Central alemão é o primeiro reforço de Tiago no Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Yann Aurel Bisseck, por empréstimo de duas épocas do Colónia.

No site oficial, clube vitoriano informa que fica com opção de compra de 85% do passe do central alemão, de 19 anos, por 900 mil euros.

Bisseck, internacional alemão de sub-17, estreou-se na Bundesliga com apenas 16 anos. Desde então, foi emprestado ao Holstein Keil, da Alemanha, e ao Roda, da Holanda, este na temporada passada.

Este é o primeiro reforço que o Vitória de Guimarães apresenta, após anunciar o treinador para a próxima temporada, Tiago Mendes.