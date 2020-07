Carlos Carvalhal foi "a primeira escolha" de António Salvador

Carlos Carvalhal foi sempre a prioridade do presidente do Sporting de Braga, António Salvador, para o cargo de treinador, mesmo quando este negociava com o Flamengo, revelou o dirigente esta quarta-feira.

"Mesmo tendo o Carvalhal tido propostas para sair do país, que foram públicas, nomeadamente para o Flamengo, eu nunca desisti dele. Ele foi a minha primeira escolha e nunca me desviei dela", sublinhou.



O líder braguista explicou que teve três razões para escolher Carvalhal.

"Primeiro, porque põe as suas equipas a jogar valorizando os jogadores e o espetáculo. Segundo, porque sendo ele um treinador português, é dos melhores treinadores do nosso campeonato, prova daquilo que foi feito esta época que terminou. Terceiro, porque cresceu muito enquanto homem e treinador desde a última vez que esteve no Braga, como também o clube cresceu muito", enumerou Salvador.

António Salvador não duvida, portanto, que Carlos Carvalhal "é a pessoa certa" para treinar o Braga e levar o clube às vitórias que ambiciona.

Carvalhal trocou o Rio Ave, que levou ao quinto lugar do campeonato, pelo Braga e assinou contrato válido para as próximas duas épocas.