Oficial. Rony Lopes regressa a França

O português Rony Lopes vai jogar no Nice na próxima temporada, por empréstimo do Sevilha. O negócio foi já confirmado por todas as partes.

O clube francês fica com opção de compra pelo extremo luso de 24 anos no final da época 2020/21.

É a terceira vez que Rony Lopes, formado no Benfica, joga em França depois de Lille e Mónaco. Antes, passou também pelo Manchester City.

Na época que agora termina, o internacional português fez 14 jogos pelo Sevilha, de Lopetegui, e não marcou golos.