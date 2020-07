Mais um português apontado ao Flamengo. Agora é José Peseiro

José Peseiro esteve reunido com altos dirigentes do Flamengo e pode suceder a Jorge Jesus no comando técnico do clube brasileiro, segundo a ESPN.

Falhadas as negociações com Carlos Carvalhal, que rumou ao Braga, o Flamengo apontou a mira a outro treinador português. A conversa terá servido apenas para ficar a conhecer Peseiro e perceber se teria interesse em treinar o atual campeão brasileiro e sul-americano.

José Peseiro é selecionador da Venezuela desde fevereiro, mas ainda não orientou a equipa da América do Sul em qualquer jogo, devido à paragem das competições a nível mundial a que a pandemia da Covid-19 obrigou.

A experiência anterior de Peseiro foi uma curta segunda passagem pelo Sporting, depois de ter treinado equipas como Panathinaikos, Braga, FC Porto, Vitória de Guimarães ou a seleção da Arábia Saudita.

Esta seria, aliás, a segunda vez na carreira em que Peseiro sucederia a Jorge Jesus num clube. A primeira foi, precisamente, no Sporting.