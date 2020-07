Rio diz que taxa de desemprego em Portugal "é uma incógnita"

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que a taxa de desemprego em Portugal continua a ser “uma incógnita”, e que os números conhecidos são apenas estatísticos, sendo a taxa efetiva muito difícil de estimar.

“A taxa de desemprego em Portugal é uma incógnita, porque aquilo que foi hoje divulgado, era bom que fosse assim, mas não é, é pior, afirmou Rui Rio aos jornalistas à margem de uma reunião com associações empresarias do Algarve, em Albufeira, no distrito de Faro.

Segundo Rui Rio, os números conhecidos esta quarta-feira sobre o desemprego em Portugal referem-se “ao desemprego registado e a pessoas que estão no desemprego, mas não refletem a realidade”.

“Nós temos imensas empresas e milhares de trabalhadores em ‘lay-off’, desses trabalhadores quantos é que vão regressar ao trabalho e quantos é vão sair para o desemprego”, questionou o presidente dos social-democratas.

Rui Rio questiona também o real significado do ‘lay-off’, considerando que o mesmo pode querer dizer “semidesemprego ou emprego nenhum”, ressalvando “que se não houvesse empresas em ‘lay-off’ e uma taxa de desemprego de 7%, não seria bom nem mau”.

“Infelizmente a taxa de desemprego é um número, uma estatística, e se formos à realidade, não sabemos efetivamente qual é a taxa de desemprego neste momento em Portugal, é muito difícil de estimar”, concluiu.

A taxa de desemprego subiu para os 7% em junho, mais 1,1 pontos percentuais do que no mês precedente e mais 0,4 pontos percentuais do que no mesmo mês de 2019, segundo dados provisórios hoje divulgados.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a população empregada em junho (dados também provisórios) registou variações de 0,1% relativamente ao mês anterior e de -3,6% por comparação com o mesmo mês de 2019.

Também hoje, o INE reviu em alta o valor da taxa de desemprego de maio para 5,9% (os dados provisórios apontavam no mês passado para 5,5%), menos 0,4 pontos percentuais do que no mês precedente e menos 0,7 pontos do que há um ano.

O presidente do PSD iniciou hoje uma visita de dois dias ao Algarve “para conhecer os problemas reais da região devido à pandemia da covid-19”, e reuniu-se durante a manhã, na Câmara de Albufeira com associações empresariais e turísticas.

O líder dos social-democratas almoça depois com autarcas do PSD, em Quarteira, seguindo-se um encontro com associações de pescadores no Porto de Pesca de Quarteira.

Rio visita ao final do dia uma empresa de viveiros agrícolas em Faro, encerrando o dia com um jantar com empresários algarvios, em Castro Marim.