"Choque de consumo" e "apreensão" com o futuro. O que disseram os patrões a Marcelo

O Presidente da República recebeu esta quarta-feira à tarde as confederações patronais. Marcelo Rebelo de Sousa ouviu pedidos para um "choque de consumo" e palavras de receio em relação ao futuro na sequência da pandemia de Covid-19.

A retoma económica está a ser "bastante fraca" e pediu um "choque de consumo", disse o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, no final da reunião com o chefe de Estado, no Palácio de Belém.

"Neste momento a retoma é bastante fraca. Há um ambiente, ainda, de grande receio, e acima de tudo não favorável ao consumo. Há vários setores com perda de poder de compra, há restrições à mobilidade", disse o presidente da CCP.



João Vieira Lopes assinalou que "há uma parte significativa da população que não está motivada para voltar ao consumo", pelo que apelou a um "choque de consumo", intenção que foi também manifestada a Marcelo Rebelo de Sousa.

O responsável defende a necessidade de "haver um conjunto de medidas que favoreçam [condições] para que os portugueses voltem a consumir mais", algo "vital para a sobrevivência das empresas".