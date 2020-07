CAP alerta para "desmembramento" do Ministério da Agricultura

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) "não aceita de maneira nenhuma" o possível "desmembramento" do Ministério da Agricultura.

"Ficámos muito preocupados com as notícias de um possível desmembramento do Ministério da Agricultura, desvalorizando o valor do ministério [...], situação que a CAP não aceita de maneira nenuhuma", disse Eduardo Oliveira e Sousa aos jornalistas após uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

De acordo com o presidente da confederação agrícola, nos últimos dias "foi mais ou menos dada a entender essa situação, que não é minimamente aceitável se vier a ser concretizada".

Segundo Eduardo Oliveira e Sousa, esses indícios têm por base "afirmações de alguns deputados na Assembleia da República e das próprias afirmações do senhor primeiro-ministro [António Costa] no debate do Estado da Nação, na semana passada".

O presidente da CAP associou a recente demissão do Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) a esse "rumor" de "desmembramento" do ministério, e também da própria DGAV.

"O desmantelar da DGAV é outro absurdo. Temos que perceber que essa direção-geral é um organismo certificado por Bruxelas [Comissão Europeia], faz controles de ajudas comunitárias, tem a sanidade animal a seu cargo, tem a segurança alimentar a seu cargo, é um organismo da maior importância", considerou o representante da CAP.

Para Eduardo Oliveira e Sousa, a DGAV é um organismo que "está muito depauperado em termos de capacidade financeira e de meios que precisavam de ser reforçados", a que "nunca" se devem "retirar competências".