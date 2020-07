Quim: "Benfica quererá demonstrar que tem qualidade para vencer o FC Porto"

Quim contraria a ideia de muitos de que o FC Porto é favorito à conquista da Taça de Portugal, na final frente ao Benfica, por ter conquistado o campeonato.

O antigo guarda-redes esteve seis épocas no Benfica, mas seria ao serviço do Desportivo das Aves que viria a conquistar a única Taça de Portugal que ostenta no seu currículo. Em entrevista a Bola Branca, Quim aposta que os jogadores do Benfica quererão "demonstrar que têm qualidade" para baterem o FC Porto, algo que ainda não conseguiram esta época: duas derrotas, uma na Luz, por 0-2, e outra no Dragão, por 3-2.