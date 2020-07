Jorge Jesus coloca Leandro Cabrera na lista de compras do Benfica

O Benfica está interessado no central uruguaio Leandro Cabrera, a pedido de Jorge Jesus, avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

Cabrera, de 29 anos, atua no Espanyol e é desejo antigo do próximo treinador do Benfica, que já o queria levar para o Flamengo. Segundo o jornal, o clube da Catalunha exige 15 milhões de euros pelo central.

O preço é alto porque chegou ao Espanyol em janeiro, por nove milhões de euros, e tem contrato até 2024. No entanto, "A Bola" aponta que o facto de os catalães terem descido de divisão pode baixar o valor.

Leandro Cabrera, que ainda aguarda pela primeira internacionalização, é um central canhoto e mede 1,88 metros. Joga em Espanha desde 2010 e conta com passagens por clubes como Atlético de Madrid, Saragoça ou Getafe, e ainda chegou a representar o Crotone, de Itália.

Esta época, Cabrera fez 21 jogos e marcou três golos pelo Getafe, na primeira metade, e 17 jogos pelo Espanyol, a partir de janeiro.