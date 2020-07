Benfica garante que só tenta contratações depois da final da Taça

O Benfica “repudia e desmente” aquilo que chama de “notícias falsas” sobre aquisições de jogadores.

Os encarnados negam também o “direto envolvimento do presidente Luís Filipe Vieira” no “eventual processo de aquisição do jogador internacional uruguaio, Edinson Cavani”.

“Essa notícia é totalmente falsa”, garantem as águias em comunicado oficial.

O Benfica esclarece ainda que “eventuais contactos institucionais com vista ao reforço do plantel para a próxima época só terão lugar após a realização da final da Taça de Portugal”.

A final da Taça, em Coimbra, contra o FC Porto disputa-se no próximo sábado, dia 1 de agosto.