Luís Neto não quer "arranjar culpados", mas sim "corrigir" o que correu mal

Em publicação no Instagram, o central internacional português assumiu que o regresso a Portugal e ao futebol português ficou "muito longe do que idealizava", com "muitos contratempos, muitas mudanças". No entanto, sublinhou que "os maiores culpados" são os jogadores.

Olhar para o futuro

Neto acredita que a próxima temporada "vai ser diferente" e garante que "agora mais do que nunca" o Sporting está "no caminho certo, com as ideias bem definidas e com um caminho bem traçado" para o futuro.

"Obrigado aos verdadeiros adeptos que mesmo quando não merecíamos, estiveram sempre presentes. O Sporting somos nós mas são ainda mais vocês", enalteceu o defesa-central, de 32 anos, no mesmo "post".

Luís Neto regressou esta época a Portugal, pela porta do Sporting, depois de sete anos a jogar no estrangeiro. Na primeira época de verde e branco, o internacional português disputou 22 jogos, 19 deles a titular.

O Sporting terminou o campeonato no quarto lugar, com 60 pontos, os mesmos do Braga, terceiro classificado. Além disso, foi eliminado na terceira eliminatória da Taça de Portugal e caiu nas meias-finais da Taça da Liga. Na Supertaça, a abrir a época, foi derrotado pelo Benfica.