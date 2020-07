Luís Filipe Menezes responde a Madeira Rodrigues. "Sou sócio há 47 anos, quando esse senhor ainda andava de bibe"

Luís Filipe Menezes reage, em Bola Branca, com um sorriso, com os quase 50 anos de sócio do Sporting mas também com relativização quanto à comparação que Pedro Madeira Rodrigues estabeleceu entre si e Bruno de Carvalho.



Igualmente a Bola Branca, Madeira Rodrigues, antigo candidato à presidência do Sporting, alertou para os perigos do surgimento de um novo presidente com uma liderança capaz de cativar pelo "populismo, pela mentira e pela demagogia", relacionando o conhecido sócio e ex-presidente do PSD.

Na hora da resposta, Menezes arrasa as considerações tecidas por Madeira Rodrigues. "Só me posso rir", começa por dizer, endurecendo o tom da reação.

"Não sei há quantos anos é que o Dr. Madeira Rodrigues é sócio do Sporting. Eu sou sócio do Sporting há 47 anos. Portanto, ele ainda andava de bibe e eu já era sócio do Sporting", dispara, recordando o "equilíbrio" das suas posições públicas relativamente à atualidade do Sporting.

"Nunca apoiei qualquer candidato, nunca me envolvi nas guerras de Bruno de Carvalho e outros. Quem me via em debates televisivos, ouvia os elogios à minha ponderação. Ora, ponderação, normalmente, é anti-populismo. Sempre me pautei pelo equilíbrio no Sporting, e em relação aos adversários. Portanto: se o Dr. Madeira Rodrigues disse isso, ou não leu o que eu escrevi ou, se leu, não evoluiu desde as últimas eleições do Sporting. Madeira Rodrigues não conta para o Sporting", remata, sem reservas.

Menezes não é candidato à presidência do Sporting mas vê época decisiva para Varandas

Nas últimas horas, Luís Filipe Menezes publicou um extenso texto na conta de Facebook, diagnosticando aquilo que, no seu entender, ajuda a explicar mais uma época de insucesso a toda a linha para os lados de Alvalade.

Sem se querer alongar em mais considerações, remetendo a sua posição para o referido "post" daquela rede social, o ex-autarca de Vila Nova de Gaia esclareceu, ainda assim, que não tem em mente candidatar-se às eleições do Sporting, sempre e quando se realizem na data prevista: dentro de pouco mais de dois anos.

"Já disse que não sou candidato a nada nem nunca fui. Mas sou um cidadão livre, que emite opiniões, umas vezes elogiando, outras criticando mas nada mais do que isso", reforçou.

Questionado por Bola Branca sobre se urge uma mudança imediata na liderança dos leões, Menezes conclui simplesmente que o clube "precisa de alguma coisa".

Já sobre se a próxima temporada terá cunho decisivo no futuro do atual presidente, Frederico Varandas: "A próxima época será importante para o futuro de Frederico Varandas, se não se passar nada até lá. Mas é importante", conclui.