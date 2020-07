Frederico Varandas: "Sporting será sempre gigante e jamais o Braga será rival"

O presidente do Sporting não tem dúvidas: pese embora os resultados desportivos desta época, o Sporting de Braga não está, nem nunca conseguirá estar ao nível da grandeza do clube de Alvalade.

Em entrevista ao jornal "Record", a propósito do dececionante quarto lugar no campeonato, Frederico Varandas salienta que nunca o "ouvirão dizer que o Sporting falhou por culpa do treinador, dos jogadores ou dos sócios" e assume "total responsabilidade" pela perda do pódio para o Braga. Contudo, lembra que continua a haver apenas três grandes.

"Não é por uma ou outra época menos bem conseguida que alguma vez o Sporting de Braga vai conseguir ser o que o Sporting é. Repare no exemplo do Liverpool: esteve 30 anos sem vencer o campeonato, fez épocas muito aquém do seu passado e, no entanto, nunca deixou de ser um gigante. O Sporting, mesmo numa época atípica de quarto lugar, será sempre um gigante e jamais o Sp. Braga será um rival, com todo o respeito que o Sp. Braga nos merece", salienta o líder leonino.

Em suma, Varandas assume que esta "foi uma má época do futebol", mas aponta que "nunca se pode esquecer tudo o que está para trás".

Apesar do "mea culpa" e de o Sporting ter sido classificado, pelo Braga, como a equipa mais beneficiada do campeonato, Frederico Varandas também não se coíbe de apontar o dedo às arbitragens:

"Como é obvio, o Sporting foi severamente prejudicado nesta retoma do campeonato. Quando eu vejo o lance do Coates em Moreira de Cónegos e o árbitro Tiago Martins, mesmo tendo sido chamado pelo VAR a ver aquelas imagens, a considerar que não é penálti fico muito preocupado com a competência desse árbitro. Mas não foi só essa situação."