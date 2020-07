​FC Porto: “Baliza fica muito bem entregue a Diogo Costa” na final da Taça

O antigo guarda-redes Jorge Amaral considera que a baliza do FC Porto “fica muito bem entregue a Diogo Costa” na final da Taça de Portugal, se for essa a opção do treinador Sérgio Conceição.



Do lado do FC Porto há a dúvida de quem vai estar na baliza no embate com o Benfica, Diogo Costa ou Marchesin. Jorge Amaral acredita que Sérgio Conceição vai manter o jovem guarda-redes nos jogos da Taça, até porque dá garantias à equipa.

“Penso que vai manter o Diogo Costa. É um guarda-redes que dá totais garantias, sereno, que dá tranquilidade à sua defesa. Não vai ser por aí. Independentemente de achar que Marchesin é uma guarda-redes que ganha muitos pontos, a baliza fica muito bem entregue ao Diogo Costa nesta final. Não é por ele que as coisas vão correr menos bem.”