FC Porto avança por Pedro Gonçalves após final da Taça de Portugal

O FC Porto avançará para a compra de Pedro Gonçalves ao Famalicão após a final da Taça de Portugal, avança "O Jogo", esta terça-feira.

Segundo o jornal, o FC Porto já conhece as condições necessárias para contratar o médio português, de 22 anos, que também está na mira de clubes estrangeiros, como o Nápoles. Embora não tenham a folga financeira dos napolitanos, os dragões acreditam ter um trunfo.

Explica "O Jogo" que, perante o elevado preço de Pedro Gonçalves e as dificuldades financeiras do FC Porto, existe a hipótese de o Famalicão ficar com uma percentagem de uma futura venda, mais um ou outro jogador portista por empréstimo. Tendo em conta que "Pote" é jovem e tem margem de progressão, a inclusão de mais-valias é apetecível.

O médio também estaria interessado em rumar ao FC Porto, pela perspetiva de evolução e possibilidade de chegar à seleção nacional.

Pedro Gonçalves foi formado no Braga, antes de rumar aos sub-19 do Valência, de Espanha. Foi então contratado pelo Wolverhampton e ainda fez vários jogos pelos sub-21 e sub-23, mas só teve uma oportunidade na equipa principal. Esta época, mudou-se para Famalicão, onde se afirmou a nível sénior, com sete golos e oito assistências em 40 jogos.