Uso de máscara na rua passa a ser obrigatório na Madeira

O Governo Regional da Madeira prepara-se para decretar o uso obrigatório de máscaras nas ruas do arquipélago. A notícia foi avançada, esta terça-feira, pelo Diário de Notícias da Madeira, que adianta que a medida deverá ser anunciada oficialmente pelo Governo Regional às 18h, em conferência de imprensa.

A medida surge como reforço do combate à pandemia de Covid-19, um mês depois da reabertura do aeroporto da Madeira, que marcou a retoma gradual do turismo na ilha, um dos setores mais afetados pelo surto do novo coronavírus. A Pérola do Atlântico é assim a primeira região de Portugal a decretar obrigatório o uso de máscara nas ruas.

A utilização de máscara na Madeira é, desde 22 de abril, obrigatória nas atividades de contacto com o público e passou a ser também regra nos espaços comerciais e transportes da região autónoma a 1 de maio.