Oito aviões e 675 operacionais mantêm fogo de Oleiros em fase de resolução

O incêndio que lavra desde sábado no concelho de Oleiros e se estendeu aos municípios de Proença-a-Nova e Sertã, no distrito de Castelo Branco, continua em fase de "resolução", segundo fonte da proteção civil.

Esta informação foi avançada, esta manhã, por uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a fonte, no local encontram-se 675 operacionais, auxiliados por 205 veículos e oito meios aéreos.

O perímetro do fogo "tem muitos pontos quentes" que continuam a merecer a atenção dos meios no terreno, rematou a fonte do CDOS.

O incêndio foi dominado pelas 8h00 de segunda-feira e, segundo um primeiro balanço ainda por confirmar, terão ardido cerca de seis mil hectares, anunciou a proteção civil.

"O incêndio que teve início na tarde de sábado, a esta hora, está dominado. Ainda assim, todo o efetivo mobilizado está no terreno em trabalhos de consolidação", afirmou, na segunda-feira de manhã, numa conferência de imprensa, o comandante operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa.