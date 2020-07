Funcionário do Parlamento testa positivo à Covid-19

Um funcionário da Assembleia da República foi diagnosticado com Covid-19 na semana passada, avançou fonte parlamentar à agência Lusa.

O funcionário, que estava em casa, fez o teste na sexta-feira e seis outros que tiveram contacto com ele foram já identificados, estão de quarentena e vão também ser testados, acrescentou a mesma fonte.

Este é o primeiro caso conhecido de um funcionário da Assembleia da República com teste positivo para o coronavírus.

De acordo com o plano de contingência em vigor no Parlamento desde março e que tem vindo a ser atualizado, quando se declarou a pandemia, todas as pessoas que se deslocam dentro do edifício têm que usar máscaras e é recomendada a regra do distanciamento social.

Não foi possível confirmar quando e de que forma os grupos parlamentares foram informados deste caso positivo de Covid-19.