Funcionário do Parlamento testa positivo à Covid-19

O último plenário da sessão legislativa realizou-se na sexta-feira, 24 de julho, tendo na agenda o debate do estado da nação, e os trabalhos estão suspensos devido às férias até início de setembro.

O funcionário, que estava em casa, fez o teste na sexta-feira e seis outros que tiveram contacto com ele foram já identificados, estão de quarentena e vão também ser testados, acrescentou a mesma fonte.

Um funcionário da Assembleia da República foi diagnosticado com covid-19 na semana passada, avançou fonte parlamentar à agência Lusa.

Portugal regista, esta terça-feira, mais 111 casos confirmados de Covid-19, o número mais baixo desde 11 de maio (98) e que supõe um aumento de 0,2%, a percentagem mais baixa desde o início da pandemia.

No total, contam-se 1.722 mortes (mais três que na segunda-feira) e 50.410 casos (mais 111) confirmados de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).