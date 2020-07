Enfermeiros preocupados com segunda vaga em lares. Ordem pede audiência ao Governo

A Ordem dos Enfermeiros (OE) manifestou esta segunda-feira “séria preocupação” com a ausência de medidas adicionais para acautelar o impacto de uma segunda vaga de Covid-19 nos lares, tendo já pedido uma audiência urgente ao Governo.

“Estamos seriamente preocupados com a ausência de um planeamento adequado, que poderá ter consequências gravíssimas no contexto da segunda vaga da pandemia”, que se espera no próximo inverno, afirma em comunicado o vice-presidente da OE, Luís Filipe Barreira.

A Ordem dos Enfermeiros adianta que “a ausência de medidas adicionais” para acautelar a situação nas Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) levou a que solicitasse “audiências urgentes” à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao secretário de Estado da Saúde.

“Em termos gerais, é preciso avançar rapidamente para um modelo integrador, com tutela conjunta da Segurança Social e da Saúde, bem como uma rede de coordenação a nível nacional, regional e local destinada à prevenção, controlo e monitorização de infeções e de resistência aos antimicrobianos, à semelhança da existente nos diferentes níveis de prestação de cuidados”, defende no comunicado.