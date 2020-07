​Diretor-geral de Veterinária demite-se após morte de animais em canil de Santo Tirso

O diretor-geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo, demitiu-se esta terça-feira na sequência do incêndio em dois canis ilegais, em Santo Tirso, que provocou a morte a 73 cães e gatos, e das críticas do primeiro-ministro.

A demissão já foi aceite pelo Governo, avançou fonte do Ministério da Agricultura à agência Lusa. "Confirma-se que a pedido do prof. Doutor Fernando Manuel d’Almeida Bernardo, a senhora Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, determinou a sua cessação da comissão de serviço no cargo de diretor-geral de Alimentação e Veterinária”, referiu, sem adiantar mais detalhes, nomeadamente o motivo do pedido de demissão.



Fernando Bernardo deixa o cargo na sequência de críticas do primeiro-ministro, António Costa, durante o debate do Estado da Nação, na última sexta-feira. Estava à frente da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária desde 2016.

Durante o debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro mostrou-se chocado com a morte de 73 animais em dois canis de Santo Tirso, na sequência de um incêndio.